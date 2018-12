Voor Piet Huijsmans was het nog steeds een feest in de klas

OUD GASTEL - Piet Huijsmans was er de man niet naar om te mopperen over de vele veranderingen, die het onderwijs de laatste jaren moest ondergaan. De Gastelse leerkracht is 65 en klaar met lesgeven. Nog een laatste maal mochten zijn 28 achtstegroepers hun favoriete ‘James Bondspel’ spelen in de gymzaal.

Donderdag zwaait Huijsmans af na 41 jaar onderwijs op de Gastelse Bernardusschool en na de fusie met Joannes nog kortstondig TaLente.

,,Ik vind het nog steeds een feest in de klas. Stoppen is ook niet dat ik uit beeld ben in Gastel.‘’ Terugkijkend komt er een grote lach op zijn gezicht. “Het onderwijs mag dan veranderen, het kind is dat in al die jaren niet. Ze zijn mondiger geworden, zeggen ze dan. Klopt wel, maar het gebeurde bij mij wel op een nette manier.‘’

Neemt niet weg dat hij in al zijn flexibiliteit de ontwikkelingen ook niet altijd kon bijbenen. ,,Het sponsje in mijn hoofd zit er na al die jaren nog. Maar ik moet het nu wel drie keer laten zuigen voordat ik iets nieuws oppak.‘’ Positief noemt hij dat van het klassikaal systeem wordt afgestapt. ,,Ook het leren op verschillende niveaus is goed. Leerkrachten kunnen straks hun specialiteit meer laten zien.‘’ Op TaLente is daar al mee begonnen. De groepen 7 en 8 zijn een middag samen voor techniek, koken, bakken en schilderen. ,,Ik hou van dat groepsdoorbrekend werken.‘’

Dat ook op TaLente het aantal mannelijke collega's terugloopt, is volgens Huijsmans niet goed. ,,Mannen zijn veel directer, minder mild misschien. Een kind moet in de basis beide meemaken.‘’ Gelaten zag hij de administratieve druk toenemen. Analyses, groepsplannen en ontwikkelingsperspectieven. Huijsmans onderhield ook de contacten met het voortgezet onderwijs. ,,In het begin maakte ik me daar druk over. Het kost veel tijd. Klagen helpt niet, gewoon aan de slag.‘’ De digitalisering verwelkomde hij wel direct. ,,Internet biedt vooral kansen. Mobieltjes in de klas moeten we iets mee doen in plaats van verbieden.‘’