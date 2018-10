Voor Lisette uit Roosendaal is een uitje niet vanzelfsprekend

Bultersmekke begeleidt mensen met een beperking de eigen hond zelf te trainen tot officieel erkende assistentiehond, in de eigen omgeving en onder intensieve training van een instructeur. Deze teamcoaching, zoals de begeleiding heet, is tevens therapie voor het baasje.



Lisette heeft veel aan haar harige maatje. De aanwezigheid van de hond alleen al geeft haar een veilig gevoel. Ze kan de hond als buffer gebruiken als mensen te dicht bij haar komen. En Sunshine kan deep pressure therapy geven. Dit houdt in dat de hond op schoot gaat en zich stevig tegen haar aan drukt. Dat heeft ze al een keer gedaan, toen het Lisette even te veel werd. “Het hielp me snel te kalmeren, het was zó fijn was ze deed.” Maar op commando kan de hond het nog niet. Daarvoor heeft ze hard de opleiding van Bultersmekke nodig.