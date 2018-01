Voor het eerst in jaren geen oliebollenactie in Zegge

ZEGGE - Zeggenaren rekenden er vast op: vijf keer per winter konden ze genieten van de oliebollen van harmonie Sint Cecilia. De oliebollenactie van de Zegse harmonie is een traditie die al 65 jaar meegaat. Maar dit jaar gaat de actie niet door. Jan en Ella Vergouwen, die al een jaar of 16 de kar trekken, moeten verstek laten gaan, vanwege gewrichtsproblemen en een knieoperatie bij Jan.

Vijf keer per winter trok de bakploeg de keuken van café Kerkzicht in om daar per keer zo'n 3000 oliebollen te bakken. Die werden door een ploeg vrijwilligers huis-aan-huis verkocht. Jan Vergouwen: ,,Op de bakplek zelf werd al gigantisch veel afgehaald en de Zeggenaren stonden letterlijk al bij de voordeur te wachten tot de mensen van de harmonie langskwamen met de oliebollen.''

Kar trekken

Voor de harmonie is de actie al sinds jaar en dag een belangrijke bron van inkomsten, waaruit het instrumentarium en de opleiding mede worden bekostigd. ,,We zijn nog steeds in overleg hoe we dat het komend jaar gaan aanpakken'', zegt Walter Pesman van Sint Cecilia. ,,Dit voorjaar gaat het zeker niet meer lukken, maar we hopen voor eind 2018 weer iemand te vinden die de kar wil trekken. Het is een zware en intensieve actie.''

Quote Dit voorjaar gaat het zeker niet meer lukken, maar we hopen voor eind 2018 weer iemand te vinden die de kar wil trekken Walter Pesman

Militaire precisie

Onder de bezielde leiding van Ella en Jan Vergouwen is de actie de afgelopen jaren, van de inkoop tot aan het schoonmaken, uitgegroeid tot een met militaire precisie georganiseerde operatie. De vaste kern van de bakcommissie bestaat uit tien man, waarvan twee, waaronder Jan, zich bezighouden met de veiligheidsvoorzieningen. ,,Veiligheid gaat voor alles'', vindt Jan. ,,Daarom deden we ook regelmatig ontruimingsoefeningen in de keuken van Kerkzicht. Het liep allemaal altijd voortreffelijk.''

Volledig scherm De bakploeg van Sint Cecilia in de keuken van café Kerkzicht. © Privécollectie Fam. Vergouwen Saamhorigheid

De actie is een mooi voorbeeld van de saamhorigheid tussen bewoners, vereniging en ondernemers in Zegge. Ella kocht de materialen in, die bij Jan en Ella in de schuur werden bewaard. ,,En altijd de beste ingrediënten, alles plantaardig'', weet Jan die zich na al die jaren voorproeven best een connaisseur durft te noemen. Bij de plaatselijke bakker werd het beslag gemengd, want beslag voor 3000 bollen mix je niet even met handkloppertje. ,,Daarom planden we de eerste actie altijd begin december in. Dan heeft de bakker eind december alle ruimte voor zijn eigen oliebollenverkoop'', legt Jan uit.

Op straat wordt hij nu overal aangesproken: waar blijven de oliebollen? ,,De oliebollenactie was echt een vast onderdeel van de Zegse agenda. Ik hoop echt dat ze voor volgend jaar iemand vinden die de kar wil trekken. Want de Zeggenaren kijken er echt naar uit.''