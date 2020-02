Voor extra taalles kunnen Halderbergse kinderen voortaan in taalklasje De Schittering terecht

OUDENBOSCH - In Sterrenschool De Schittering in Oudenbosch komt een taalklas. Kinderen, die korter dan twee jaar in Nederland zijn en kinderen waar Nederlands thuis niet de voertaal is, krijgen extra taalonderwijs. De taalklas is zowel voor leerlingen van De Schittering als voor andere basisscholen in Halderberge bedoeld.

De taalklas (officieel NT2-klas) begint als proef. De gemeente Halderberge staat achter de pilot en stelt 20.000 euro beschikbaar. Ook De Schittering en onderwijsbestuur Borgesius leggen geld opzij voor de Nederlandse Taal2-klas.

Niet meer naar scholen in Roosendaal

Onderwijswethouder Thomas Melisse denkt dat de taalachterstand bij deze leerlingen afneemt. “Dat is in elk geval waar we voor willen zorgen. Verder willen we meer inzicht krijgen in het aantal leerlingen dat meedoet aan dit intensieve taalonderwijs en de instroom vanuit andere scholen. Belangrijk vinden we ook dat deze leerlingen nu in eigen gemeente kunnen blijven, waar ze mogelijkerwijs anders uitstromen naar bijvoorbeeld een school in Roosendaal met alle vervoerskosten vandien.”

Afgesproken vergoeding

Direct na de kerstvakantie is op De Schittering de taalklas begonnen. Acht à tien leerlingen volgen de lessen, waaronder eentje vanuit Oud Gastel. ,,Kinderen blijven ingeschreven staan op de eigen school en volgen op een aantal dagdelen tegen een afgesproken vergoeding het intensieve taalprogramma op de Sterrenschool in Oudenbosch‘’, aldus Melisse. Iedere leerling krijgt voor maximaal veertig weken een traject op maat aangeboden. Eerder moesten kinderen voor een soortgelijk aanbod naar scholen in de regio.

De wethouder vindt de taalklas uitstekend passen in de gemeentelijke visie op kindcentra. ,,Taalachterstanden wegwerken is ook goed voor de integratie van kinderen van nieuwkomers. En dat kan ook afstralen op het hele gezien. Voordeel blijft dat we kinderen dichtbij huis onderwijs laten volgen en de taalachterstand tegengaan.‘’