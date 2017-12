Voor dit vlees reden Nederlanders naar de slager in Essen

ESSEN - Na 177 jaar sluit beenhouwerij Geers in Essen zaterdag definitief de winkeldeur. Danny, de vijfde en laatste generatie uit de slagersfamilie, kampt met een onwillige knie en een opvolger is er niet. Een kwart van zijn klanten is Nederlander. Vanuit Roosendaal en Nispen, maar ook uit Tholen en Etten-Leur komen de mensen naar Essen om er vlees te halen.

,,Kwaliteit, meneer'', geeft Danny als reden. ,,We werken met leveranciers bij wie we kunnen vertrouwen op hun product. Waar niet mee gerommeld is, dieren die goed eten hebben gekregen. Ze weten dat ze hun beste rund iedere week naar hier mogen brengen. Het mag wat kosten en ik betaal contant.''

Danny Geers geeft na 177 jaar prijs voor welk vlees zoveel Nederlanders wekelijks naar zijn zaak in Essen reden.

1. Biefstuk

Volledig scherm © Frank Timmers

,,De Nederlanders zeggen dat ze bij jullie ook goede biefstuk of stoofvlees kunnen vinden, maar niet voor deze prijs. Het is hier toch wat goedkoper. Het belangrijkste is de kwaliteit, daarmee win je het altijd.

2. Bloedworst

Volledig scherm © Frank Timmers

Dinsdag maakte hij nog 100 kilo bloedworst. Op de ouderwetse manier door varkensvlees te koken en daar gestoofde ajuin, brood en varkensbloed aan toe te voegen. Het recept is enkele keren van vader op zoon doorgegeven. Donderdag kon hij opnieuw 100 kilo maken want alles was op. ,,Veel klanten gooien de vriezer vol, het is te gek hoeveel er de laatste dagen weg gaat.''

3. Gehakt

Volledig scherm © Frank Timmers

Een verschil met het gehakt bij jullie is dat ik deze altijd kruid en altijd met dezelfde hoeveelheden. Waarna deze lange tijd draait, om de kruiden goed te spreiden door het gehakt. Als jullie dat thuis doen is de smaak steeds wat anders omdat er de ene keer wat meer nootmuskaat, zout of peper in zit.

4. Gekookte ham

Volledig scherm © Frank Timmers

,,Ook hierbij geldt de ambachtelijke kwaliteit. Net als bij rauwe ham. Deze wordt gepekeld en nadat ik een jeneverbes heb toegevoegd laat ik hem vier maanden rijpen. Dat kan ook in vier weken, maar dan is de ham lang zo lekker niet. Anderen verklaarden me voor gek vanwege de grote voorraad die ik altijd had, maar de kwaliteit gaat altijd voor.''

5. Rund gerookt vlees

Volledig scherm © Frank Timmers