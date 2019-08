Voor de laatste keer swingen in het Emile van Loonpark Roosendaal

Gierzwaluw toch goed onder dak in Sprundelse wijk

11:00 SPRUNDEL - Broedende gierzwaluwen kunnen komend jaar toch weer een plekje vinden in Sprundel. De beschermde vogelsoort kwam door een renovatieproject van Thuisvester in de knel. In samenspraak met de woningcorporatie is een oplossing gevonden. Natuuractivist Mans de Jong spreekt van ‘een droomscenario’. ,,Blij? Zeker en vast!”