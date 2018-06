Voor anderhalve ton aan hennep aangetroffen bij grote politieactie West-Brabant

HALSTEREN/ROOSENDAAL/SINT WILLEBRORD/HOEVEN - Bij een grote politieactie op verschillende adressen in West-Brabant zijn deze week honderden hennepplanten, -stekken en -toppen aangetroffen. Alles bij elkaar hadden de in beslag genomen goederen een straatwaarde van zo'n anderhalve ton. Inmiddels is alles vernietigd.

De grootste vondst was in een woning aan de Gagelweg in Halsteren. De kwekerij daar bevond zich in de slaapkamer en op de zolder. Er werden kweekruimtes met 99 en 146 grote hennepplanten aangetroffen. De bewoners zijn aangehouden. Ook een flinke handelsvoorraad van gripzakjes amfetamine gevonden. Omdat er elektriciteit werd afgetapt voor de kweek, is de woning ook van het energienetwerk afgesloten. De bewoners zijn door de woningstichting per direct uit huis gezet.

Verborgen ruimte

Ook in Roosendaal een grote vondst. Aan de Gerard ter Borchstraat vond het Hennepteam van de politie 180 planten. Ook hier is de woning afgesloten van het energienetwerk en is de huur van de bewoners opgezegd.

Aan de Nachtegaalstraat in Sint Willebrord stonden 18 grote moederplanten. Ook 324 hennepstekken werden aangetroffen. Ook hier: illegale elektriciteit. Na speurwerk troffen de agenten ook nog een verborgen ruimte aan, waar 30 planten stonden.

De vierde inval werd gedaan in een woning aan de President van Rijenlaan in Hoeven. Een gereedgemaakte kweekruimte bevatte 170 kweekpotten, klaar om mee te gaan kweken. In de woning lag een kilo gedroogde toppen. De eleketricteit was illegaal afgetapt. Er werd hier niemand aangetroffen.

Rechter