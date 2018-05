Voor 5 euro een selfie met de RTL-weervrouw

ROOSENDAAL - ,,Waarom zitten jullie in een hok?'', vraagt een jongetje bij Bonnefooi in de aan Nicolien Kroon. Dat legt de Roosendaalse RTL-weervrouw enthousiast uit. Ze praat hem bij over de meisjes in India, die het slecht hebben. ,,Die hebben niet zo'n mooie fiets als jij. Wij zitten hier om geld in te zamelen, zodat we die meisjes een goed leven kunnen geven.''

Ze krijgen het wat koud en de ledematen worden stijf, maar verder valt het reuze mee, vinden Nicolien Kroon en Mireille de Moor. Voor de actie 'Lock me Up - Free a Girl' tegen kinderprostitutie in India zitten ze een dag lang in een hokje van 1 bij 2 meter, met nauwelijks eten en drinken. Water en een kommetje rijst, meer zit er in die dag niet in. Dat hebben Nicolien en Mireille net op. ,,Ik had echt trek. Je ruikt hier op de Raadhuisstraat al dat eten van de restaurants. Daar krijg je honger van'', lacht Nicolien.

De hokjes staan symbool voor de hokjes in Indiase bordelen. ,,Wij hebben de luxe van kussens, een dekentje en gezellige aanloop. Die ellende van die meisjes die zo jong al als prostituees moeten werken, hebben wij er niet bij. Dus dit valt reuze mee'', vindt nuchtere Nicolien. Mireille is het helemaal met haar eens: ,,Die meiden zitten altijd in angst, dat hebben wij niet. Mensen beseffen niet wat het betekent als mensen zo moeten leven. Dat maken die hokjes wel duidelijk. Voor andermans genot worden jonge levens kapot gemaakt.''

Voor Bonnefooi aan de Raadhuisstraat staan vijf dagen lang twee hokjes. De deelnemers proberen zoveel mogelijk geld in te zamelen om de jonge meisjes in India uit hun benarde positie te kunnen bevrijden. Ze verkopen van alles en veilen spullen op internet. Een selfie met Nicolien Kroon kost bijvoorbeeld vijf euro. Maar dan steun je wel een goed doel. Bonnefooi doet alweer voor het derde jaar mee. De hokjes staan nog tot en met zaterdag op de Raadhuisstraat. De andere deelnemers dit jaar zijn: Tonneke Bakkeren, Laura de Jong, Chris Lebens en Carola Kras.