Voodoo-vocals voor een volle bak bij Tapage in Roosendaal

ROOSENDAAL - Van funk tot rock, van dance tot Hollandse hits: wie tijdens de Tapage het centrum van Roosendaal niets van zijn gading kan vinden, houdt waarschijnlijk niet van muziek. In achttien cafés en restaurants kan het publiek zaterdagavond genieten van live-optredens. Een succes, want overal is het volle bak.

Alle deelnemende locaties bezoeken, is een uitdaging. Maar veel mensen doen hun best om in ieder geval op de Markt en in de Molenstraat meerdere muzikale graantjes mee te pikken. Dat kan met de programmafolder, maar je kunt ook gewoon je oren volgen. Dan lijkt het zowaar even of U2 in De Sjoes staat, maar bij binnenkomst blijkt het tributeband Mount Temple. En dat is niet de enige tribute: Johnny Cash herleeft bij Time-Out. André Hazel, bij de Sinjoor, blijkt dan weer een singer-songwriter.

Lokaal talent

Tapage bestaat al sinds 1987 en heeft succesvolle, maar ook veel minder drukbezochte edities meegemaakt. Op het hoogtepunt deden ongeveer dertig cafés mee, maar het zijn er ook wel eens minder dan tien geweest. Dat het dit keer zo druk is, is een opsteker voor de organisatoren: Yonne van Gastel en Jack Sieman van JaxX in de Molenstraat.

Vorig jaar kondigden Jack en Yonne hun plan al aan om met de Tapage vooral een podium te bieden aan lokaal talent en dit jaar voegen ze de daad bij het woord. Leuk voor lokale acts om voor een volle bak te spelen, maar ze brengen natuurlijk ook allemaal veel lokale fans mee.

Eigen werk

Bij JaxX zelf speelt The New Habit een aanstekelijke mix van rock, blues en soul. Het is een van de weinige bands die eigen werk speelt, maar dat geldt zeker ook voor Streetbeat Empire, een deur verder bij de Drie Weesgegroetjes. Die band komt grotendeels uit Utrecht, maar zanger Alex Siegers komt oorspronkelijk uit Roosendaal. Voor een podium is geen ruimte in het café, de band staat op de trappen en speelt daar een bijzondere en aanstekelijke mix van hot-jazz en afrobeat, even eclectisch en exotisch als de kleding van de frontman met zijn voodoo-vocals.