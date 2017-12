Vondsten Bulkstraat vullen 'blinde vlek' van Wouw in

WOUW - Op het terrein aan de Bulkstraat in Wouw waar nieuwbouwwijk De Hoogt moet komen, zijn dinsdag in het dikke pak sneeuw duidelijk enkele sporen van konijnen te herkennen. Even verderop maakt een kraan een sleuf van vijftig meter lang en drie meter breed in het veld. Stuk voor stuk zo'n 30 tot 40 centimeter diep, het is vooral onder de akkerlaag te doen.

Archeoloog Hendrik Uleners hoopt daar veel oudere sporen te vinden. Sporen die iets meer duidelijkheid moeten scheppen over hoe Wouw er rond het begin van onze jaartelling uitzag. ,,Wouw is op archeologisch vlak echt nog een blinde vlek. Hopelijk kunnen we aan de hand van wat we hier vinden iets meer over dit gebied te weten komen.''

'Niet voor niets'

Het was een bijzondere vondst, de resten van een woning die eerder al in het veld waren aangetroffen. Het gaat daarbij vermoedelijk om een woning uit de periode van 250 voor Christus tot het jaar 0. Een mooie vondst, zegt Uleners. ,,Maar we zijn hier ook niet voor niets bezig.''

Eerder dit jaar werd aan de andere kant van de snelweg bij onderzoek aan de buisleidingenstraat al een waterput uit de tweede eeuw aangetroffen. Uleners: ,,De vondst van afgelopen week is voor ons opnieuw een bevestiging dat dit geschiedkundig een bijzonder gebied is. We gingen er min of meer vanuit hier weer wat archeologisch interessante vondsten te doen.''

Nederzetting

Het is nog veel te vroeg voor conclusies, maar Uleners houdt er voorzichtig rekening mee dat er in het gebied waar ongeveer 65 woningen komen rond het begin van de jaartelling een of meerdere boerderijen stonden. Enkele donkere stroken in de in totaal 27 proefsleuven kunnen volgens hem duiden op een oude vorm van verkaveling. ,,Maar er is ook wat aardewerk gevonden. Als we dat goed hebben bestudeerd, kunnen we er iets meer over zeggen.''