Volop ‘shoppen’ in de Roosendaalse begroting, toch dikke portemonnee voor nieuwe raad: ‘Netjes gedaan’

Oudenbos­sche­naar Kees van Spaandonk schreef een ‘vat vol verhalen’ over wijn en zijn wijnhandel

OUDENBOSCH - De befaamde kelders van Van Spaandonk in Oudenbosch zijn rijkelijk gevuld met wijnvaten en duizenden flessen wijn. Wie met Kees van Spaandonk (79) in gesprek raakt over wijn, ontdekt een ander vat. Eentje vol verhalen.

11 november