Volop onzekerheden bij programma 2020-2021 van De Kring

ROOSENDAAL - Het is voor programmeur Simone Kort en directeur Jan-Hein Sloesen van schouwburg De Kring in Roosendaal een helse klus om de programmering voor het seizoen 2020-2021 rond te krijgen.

Het liefst zou Sloesen alle voorstellingen die sinds maart zijn afgelast na de vakantie inhalen. ,,Maar dat kan niet want het volgend seizoen zit al zo vol", zegt Sloesen.

Commissie van Wijzen

De coronacrisis dwong De Kring maatregelen te nemen die nog nooit eerder zijn genomen. Zo zijn alle voorstellingen na 23 maart geannuleerd. Niet alleen in Roosendaal maar in het hele land. Het programma voor 2020-2021 stond toen al in de steigers. ,,Een Commissie van Wijzen heeft advies uitgebracht over hoe we kunnen komen tot een goede samenwerking tussen de theaters en de gezelschappen en artiesten", zegt Simone Kort.

Met alle adviezen in de hand is Simone Kort bezig met een totaal-inventarisatie. ,,Worden de voorstellingen die niet zijn doorgegaan doorgeschoven naar volgend seizoen? Of misschien wel naar het seizoen daarna? Welke kunnen helaas niet doorgaan?”

Om enig overzicht te behouden is het volgende seizoen in twee delen geknipt, waarbij de jaarwisseling als kantelpunt fungeert. ,,Wat we vanaf januari 2021 hadden geprogrammeerd blijft voorlopig staan. Daar kijken er in oktober nog eens naar. Voor september-december kijken we naar het aanbod. Wat kan wel doorgaan, wat niet.”

En niet alle voorstellingen zijn coronaproof. ,,Op het podium moeten gezelschappen en artiesten zich ook aan maatregelen houden. Meerstemmige zang mag bijvoorbeeld tot op heden nog niet. Alleen met 8 meter afstand van elkaar.” In de grote zaal van de Kring kunnen 250 gasten op 1,5 meter van elkaar zitten. In de kleine zaal is de tribune ineengeschoven en zijn zitjes geplaatst voor maximaal tachtig bezoekers.

