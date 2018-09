Volop genieten in Oudenbossche Klushuys van Zellebergen

VIDEOOUDENBOSCH - Denk vooral niet dat Klushuys Volop Genieten een pure mannenaangelegenheid is. Bewoonster Joke Nuijten haakt regelmatig aan bij de klussende kerels en huismeester Lia Roovers is er geziene gast. Het houten chaletje in de binnentuin van De Zellebergen staat dan ook middenin het dagelijks leven in het Oudenbosche woon- en zorgcentrum.

Nóg belangrijker dan klussen en gereedschap is de onderlinge humor en gezelligheid. Dat neemt niet weg dat de klussers hun medebewoners op allerlei manieren van dienst zijn. Of het nu een vogelhuisje, kerstversiering of een kapot wasrekje is, het clubje rond Jac Nuijten weet er wel raad mee.

Bewoners van Groenhuysen bij hun Klushuys. Veelzeggend is de blokhut getooid met de naam Volop Genieten.

Ondanks zijn ‘jonge’ leeftijd (74) is Nuijten een van de veteranen in het Klushuys, dat tijdens deze speciale rondleiding vooral 80’plussers bestaat. ,,Ik deed drie jaar geleden al mee aan het voortraject’’, legt Nuijten uit. Mede op zijn voorspraak kwam er iets meer dan een jaar geleden het eerste Klushuys van Groenhuysen, waaronder De Zellebergen valt. Inmiddels zijn er ook in Hoeven (Kroonestede) en in Roosendaal (Wiekendael).

Tegenwicht

Jac Nujten is een van die mensen voor wie het ‘wat de ogen zien, kunnen de handen maken’ opgaat. Hij noemt het werken in het Klushuys een echte uitlaatklep. Dat was ook de gedachte: een beetje masculien tegenwicht tegen de naai- en breiclubjes van de dames. In de praktijk is het echter zeker geen exclusief clubje. ,,Iedereen is vrij om mee te doen’’, zegt Nuijten.

De gewezen loodgieter stond samen met medebewoner Ad Vos deze zomer ook aan de wieg van de loveboat Zellannia, die nog altijd de binnentuin opfleurt. Een fraai en metershoog wit decor voor een hilarisch zomerthema: een vakantieweek vol activiteiten. Jammer genoeg is Vos er deze dag niet bij; hij is te ziek.

Loveboat met Jac en Ad als bouwers.

Het Klushuys, in velerlei opzicht goed uitgerust, is tevens het onderkomen voor de darters en biedt ook de jeu de boulespelers een droog plekje als het weer tegenzit. Naast de dartboards en de werkbank trekt een witte koelkast en een lading bruine aardewerken flessen het oog. ,,Daar slijp ik de kop af en maak er dan bloembakjes van’’, legt Jac Nuijten vlotjes uit, terwijl op de achtergrond klink. ,,Maar dan moeten ze wel eerst leeg.’’

In dezelfde vrolijke stemming wordt de functie van de koelkast uitgelegd. ,,Ook heel belangrijk gereedschap.’’ En iedereen lacht, inclusief Joke Nuijten, volgens Lia Roovers ‘het moederke van De Zellebergen.,,Het is een echte grappenmakersgroep’’, zegt zij. ,,Ik heb nog nooit zoveel gelachen als sinds ik hier woont’’, vult Jac aan.