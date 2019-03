Volop belangstelling voor 30ste Culturele manifestatie in Roosendaal

‘Gaat prima’

Terwijl in de grote en kleine zaal, de Rabobank Galerie en op het Tongerloplein allerlei optredens plaats vonden, maakten verschillende verenigingen en instanties in een kraampje in de foyer reclame voor zichzelf. In het Tongerlohuys was een foto expositie van Ben Steffen en Thom van Amsterdam. Gastvrouw en organisator Karin Merks van de CUMA was erg ingenomen met het soepele verloop van deze 30ste editie: ,,Het gaat prima vandaag. Omdat vorig jaar sommige onderdelen erg uitliepen, controleren we dit jaar wat strenger op de tijden. Het blijkt dat de verenigingen dit juist als prettig ervaren omdat ze dan ook zelf op tijd kunnen optreden.''

Het bleek dat vooral optredens van smartlappen- en shantykoren erg in trek zijn bij het grote publiek. De 36 'zeebonken' van het Crayenest hadden tijdens het inzingen met 'All for me' de overvolle Rabobank Galerie dan ook meteen aan het meedeinen. Ook het optreden van zanggroep Opus 165 in de kleine zaal maakte indruk. ,,Wel jammer dat er op deze dag zo weinig kruisbestuiving met andere verenigingen is'', vond bestuurslid Adrienne Vriens van Opus 165. ,,Ik snap dat je druk bent met je eigen optreden en daarna weer wilt evalueren maar toch. Gelukkig raken mensen in de foyer wel spontaan met elkaar in gesprek.'' Het sprankelende optreden van Theater Werkplaats Tiuri voor mensen met een handicap trok jammer genoeg slechts een handjevol ouders als toeschouwer. Acteur Johan liet zich echter niet ontmoedigen: ,,Want ik voel me vandaag een echte ridder!''