Volop activiteiten tijdens Uniek Sporten Beweegweek

Eis 240 uur werkstraf tegen potloodven­ter uit Oud Gastel die kinder- en dierenpor­no bezat

9:00 BREDA - Ja, hij had wel regelmatig in bushokjes gestaan om zich in het bijzijn van jonge vrouwen te masturberen. Maar in Hoogerheide en Dongen was hij het niet, stelde de 33-jarige Dominique Z. uit Oud-Gastel dinsdag bij de rechtbank in Breda. Ook officier van justitie Thomas Hendriks kon geen bewijs vinden.