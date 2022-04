Volle bak bij schuurfeest KPJ Heerle Moerstraten: ‘Er is nu maar één stand en dat is VOL gas!’

Na ruim twee jaar lijken de oude tijden weer terug in Moerstraten. Een echt schuurfeest van de plaatselijke KPJ, al is die schuur vervangen door een immense tent.

Voorzitter Joost van der Bol van de vereniging is in zijn nopjes met de accommodatie die voorzien is van alles om het feest tot een succes te maken. Een groot podium, lichtinstallaties, een discotheek, verwarming en natuurlijk een bar waar de bezoekers onbeperkt drank kunnen halen. ,,Maar dat geldt niet voor de cocktailbar”, laat de voorzitter weten.

Op het buitenterrein staan rijen toiletten, wasgelegenheden en om er voor te zorgen dat het geen rommeltje wordt, zijn grote afvalbakken neergezet. Bijna honderd vrijwilligers zijn aanwezig om alles in goede banen te leiden.

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm KPJ Heerle Moerstraten geeft weer een ouderwets schuurfeest. © Pix4Profs/Peter Braakmann

Klapper

Ondertussen druppelen de eerste bezoekers binnen door de enorme poort met daarop het getal 1929. ,,Dat is het jaar van oprichting. Over zeven jaar vieren we ons honderdjarig bestaan en dat moet een klapper worden”, geeft penningmeester Susanne Potters aan.

Op de muziek van DJ Peer stroomt de tent langzaam vol en hebben de mensen achter de tap de handen vol om de glazen gevuld te krijgen. Ondertussen is een andere ploeg bezig om cocktails te maken, want ook die zijn deze avond populair. ,,De avond is helemaal uitverkocht, want we hebben veel vaste bezoekers die weer eens snakken naar een ouderwets schuurfeest”, weet Van der Bol, terwijl hij links en rechts oude bekenden begroet.

Keiharde muziek

Een dag eerder is de tent al gebruikt voor een feestavond met vierhonderd personen waarbij de band ‘de Mannuh van Gastel’ voor de muziek zorgden. Daar was de Bartels Batsbak aanwezig waar de liefhebbers van keiharde muziek terecht konden. ,,De wat oudere bezoekers mijden die container, maar anderen beleven er veel plezier aan”, besluit de KPJ-voorzitter.

In de tent gaat het feest onverdroten voort, want zoals de KPJ in de uitnodiging schreef: ,,Tijden veranderen en eindelijk mogen we weer! Er is nu maar één stand en dat is VOL gas!”