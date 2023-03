Volkstoneel Heerle moest bokkensprongen maken

Stalker vrijgespro­ken van gooien molotov­cock­tail in tuin van zijn ex

BREDA/STAMPERSGAT - Een 24-jarige man uit Riel is vrijgesproken van het gooien van een molotovcocktail in de tuin van zijn ex in Stampersgat. Volgens de Bredase rechtbank is er onvoldoende bewijs dat hij de benzinebom gooide.