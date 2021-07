Volksliederen verbroederen Roosendaal en Bergen op Zoom

Maar zoals zo vaak tegenwoordig gooide corona roet in het eten.

Het uitgangspunt is dat volksliederen verbroederen. De Bergse dirigent Pieter-Jan van den Berg van het Roosendaalse popkoor Skoor: ,,Kijk maar naar voetbalwedstrijden. Iedereen luistert naar elkaars volkslied. Daar neem je de tijd voor. Zo heeft ook iedere stad een volkslied waarin de kernmerken van de stad en de identiteit te horen zijn.”

Viering lokale cultuur

Dus deed hij in samenwerking met musicalvereniging The MusiCompany in mei een oproep aan de bewoners van Bergen en Roosendaal om mee te zingen met nieuwe opnamen van het lijflied van hun stad. Het motto was verbroedering en viering van de lokale cultuur. Naast Skoor en The MusiCompany deden de Valley Sound Big Band en harmonie Kolping's Zonen aan de opnamen mee. Ook de cultuurhistorische groep Merck toch hoe Sterck speelt een niet onbelangrijke rol.

Het Roosendaalse volkslied Mijn Stadje wordt ingeleid door burgemeester Han van Midden. Die zegt in zijn inleiding dat het volkslied eigenlijk op een volle Markt moet worden gezongen. ,,Met zijn allen, schouder aan schouder. Maar dat kan helaas niet.” Daarna zingt hij de eerste twee regels van het refrein: ,,En as ik denk aan die tijd van van lang gelejen. Toen waar de hemel nie hierboven maar benejen.”

In de Bergse video van Merck toch hoe Sterck is te zien dat de stad jaarlijks heel veel culturele hoogtepunten beleeft. Zo zijn er beelden van het Jazzweekend, van kerstfeesten, natuurlijk Vastenavend en de Mariaommegang, van de Reuzenstoet en de viering van Sinterklaas. Er komen ook veel schoolkinderen in beide videofilmpjes voor.

Net als in Bergen toont de Roosendaalse video veel beelden van stadsgenoten die meezingen. Mensen die wel eens met videobeelden werken weten hoe moeilijk het is om na een montage beeld en geluid synchroon te laten lopen. In de Roosendaalse video lukt dat ook niet altijd. ,,We hebben met heel veel vrijwilligers gewerkt die allemaal hun best hebben gedaan", zegt dirigent Van den Berg.

Toekomst ongewis

Pieter-Jan van den Berg: ,,Door de corona is de perspresentatie niet doorgegaan. Daar hadden beide groepen de liederen willen zingen. We hebben wel de vlaggen uitgewisseld! Misschien dat er op een later moment een gezamenlijke uitvoering gaat komen. Wat dat betreft is de toekomst nog ongewis.” Beide liederen zijn op YouTube te vinden.