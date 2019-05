Volg live de informatie-avond in Wouw over nieuw Bravis ziekenhuis bij Roosendaal

WOUW - Ruim 250 mensen worden maandagavond verwacht bij de eerste van twee informatie-bijeenkomsten in De Geerhoek in Wouw over de bouw van het nieuwe Bravis ziekenhuis langs de A58 bij Roosendaal.

Bravis-bestuurders Hans Ensing en Bianka Mennema en voorzitter Richard Pal van de medische staf geven uitleg over het waarom van een nieuw ziekenhuis en waarom de nieuwbouw niet in Bergen op Zoom, maar bij groene long Bulkenaar langs de A58 bij Roosendaal is gepland. Inwoners, die zich van te voren moesten aanmelden voor de bijeenkomst, krijgen gelegenheid om gerichte vragen te stellen.

Onze verslaggever is aanwezig bij deze informatiebijeenkomst en twittert daar live over.

Wat is de situatie?

De keuze voor nieuwbouw in Roosendaal werd half april bekendgemaakt. Bergen op Zoom ijverde voor de locatie Zoomland in de oksel van de A4/A58, maar de raad van bestuur van Bravis ziekenhuis gaf de voorkeur aan Bulkenaar. Deze locatie is ruimer en biedt het ziekenhuis meer ontwikkelingsmogelijkheden naar de toekomst, aldus Ensing en Mennema. In Bergen op Zoom zijn er zorgen over de aanrijtijden naar de Roosendaalse nieuwbouwlocatie, terwijl Roosendalers vragen hebben over de ontsluiting van het nieuwe ziekenhuis en de gevolgen daarvan voor woonwijk Tolberg.

Plan is dat het nieuwe ziekenhuis in 2025 gereed is. Op dit moment zijn dure ziekenhuisvoorzieningen zoals de intensive care en complexe zorg verdeeld over de bestaande vestigingen in Roosendaal en Bergen op Zoom. Bravis wil uit kosten- en efficiency-overwegingen concentratie op één nieuwe hoofdlocatie. De verwachting is ook dat in de toekomst steeds meer ziekenhuiszorg wordt verplaatst naar huisartsenpraktijken en kleinere poli’s. In Bergen op Zoom blijft een poliklinische voorziening. Wat er met de bestaande ziekenhuizen gebeurt, is nog niet duidelijk.

Volledig scherm De locatie Bulkenaar, waar het nieuwe Bravis ziekenhuis gebouwd gaat worden, ligt ter hoogte van woonwijk Tolberg in Roosendaal. © Bravis