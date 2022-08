Voetganger gewond achtergelaten in Sint Willebrord na mogelijk opzettelijke aanrijding

update Twee mannen (60 en 55) opgepakt voor aanranding van twee minderjari­gen in zwembad Roosendaal

ROOSENDAAL - Een 60-jarige man uit Roosendaal en een 55-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats zijn donderdagavond aangehouden op verdenking van aanranding van twee minderjarigen in een zwembad in Roosendaal.

12 augustus