Voetbalvriendinnen van SV Sprundel lopen samen de Roparun: ‘Huilen wordt het sowieso’

Nerveus gegiechel voor de start. De voetbalmeiden met wie Ilse Melissen (23) de Roparun wil lopen, beginnen op een winderige Koningsdag in Oud Gastel aan hun eerste grote test: de halve marathon. De meesten hebben nog nooit aan een hardloopwedstrijd meegedaan.



Na twee uur rennen ze blij over de finish. ,,Ik vond het op zich niet zwaar, maar hoe saai is dit”, zegt stuiterbal Melissen (‘Op het veld kunnen ze me overal neerzetten’) in de achterzaal van het plaatselijke café, die tot kleedkamer is gebombardeerd. ,,Alleen maar weiland, weiland, weiland.”



Even verderop staat looptrainer Jan Muller, de man die samen met Adrie van de Lindeloof de voetbalsters van SV Sprundel in de maanden ervoor probeerde klaar te stomen voor de 520 kilometer lange estafetteloop van Parijs naar Rotterdam. Hij kijkt met een mix van ongeloof en bewondering naar vijf uitgelaten vrouwen. ,,Hij stond daar bijna met tranen in zijn ogen. Toen dacht hij: dit komt goed’’, staat Conny van Meer (49, ‘Rechtshalf, vroeger linksvoor) bij. Het was het keerpunt in een opmerkelijk verhaal.