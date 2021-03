Voetbalveld op dak evenementenhal op Borchwerf

Roosendaal­se zaken blij dat er meer klanten binnen mogen: ‘Maar waarom moet daar een week overheen?’

10 maart ROOSENDAAL - De een kan niet wachten, de ander kan het weekje tijd goed gebruiken. Maar dat winkels vanaf 16 maart weer één klant per 25 vierkante meter mogen ontvangen, in plaats van twee per verdieping, is fijn nieuws voor de grotere zaken in Roosendaal. ,,Wij kunnen weer terug naar normaal.”