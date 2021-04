Voetbalveld op dak evenementenhal Borchwerf ‘niet realistisch’, maar misschien op ander dak wél

Roosendaal­se horeca hoeft ook dit jaar geen terrasbe­las­ting te betalen

7 april ROOSENDAAL - Horecaondernemers in de gemeente Roosendaal hoeven ook in 2021 geen precario te betalen. Dat is de belasting voor het gebruik van gemeentelijke grond, oftewel - in het geval van de horeca - simpel gezegd terrasbelasting.