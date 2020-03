Voetbaltwitteraar Hoekie B: onafhankelijk, scherp en humoristisch

Achtergrond Gaat kerncentra­le Doel in 2025 definitief op slot?

21:31 BERGEN OP ZOOM - Urgente vraag: gaat kerncentrale Doel, pal over de grens bij Antwerpen, in 2025 definitief op slot? Of moet West-Brabant er serieus rekening mee houden dat de jongste kernreactor (Doel 4) over vijf jaar gewoon door draait?