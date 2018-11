Voetbal kijken? In Brabant kan dat volgens FOX Sports het best in dit café

SPRUNDEL - Café De Coop in Sprundel is door de tv-zender FOX Sports uit geroepen tot leukste voetbalkroeg van Brabant.

Het café wist in de provincie het grootste aantal stemmen te vergaren onder de klanten en dingt daarom mee naar de landelijke titel die 1 december wordt onthuld. De drie cafés in Nederland met de meeste stemmen, krijgen de komende weken een mystery-visit: een jury die let op sfeer, gastvrijheid, hoe de biertjes getapt worden en of de voetbalwedstrijden goed te volgen zijn.

Ronnie Gommers, eigenaar van café De Coop, is blij met de titel 'Leukste van Brabant'. ,,Een goeie reclame voor mijn zaak uiteraard. Het is een mooie competitie waar je als ondernemer niet zo veel voor hoeft te doen. Behalve promotiemateriaal van FOX ophangen in je café en het ook via social media verspreiden.”

Gommers omschrijft zijn zaak als een knus, klein, donkerbruin en gezellig café met een zaaltje. Landelijk winnaar worden lijkt de Sprundelse kastelein lastig, gezien de geringe omvang van zijn zaak. ,,Maar met het WK zit er wel zo'n 200 man binnen, afkomstig uit de hele gemeente Rucphen. Verder is Ajax hier de favoriete ploeg als Fox uitzendt, met NAC als goeie tweede.”

Pubfood