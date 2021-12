Voedselbos Vierhoeven krijgt er 3.000 bomen en 1.000 euro bij

Verdachten van rellen in Roosendaal gestraft: boetes, verantwoor­din­gen en bureau Halt

ROOSENDAAL - De politie heeft 22 personen aangehouden die verdacht worden van betrokkenheid bij de rellen in Roosendaal van eind november. Ruim de helft van de verdachten is minderjarig, de jongste is 13. Woensdagavond is daarnaast 46 kilo aan cobra's in beslag genomen.

9 december