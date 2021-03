Vluchtende Fransman krijgt negen maanden cel

Vondst zwaar illegaal vuurwerk en hennep in garagebox Roosendaal, Roosendaal­se (20) aangehou­den

26 februari ROOSENDAAL - In een garagebox in de wijk Kroeven in Roosendaal heeft de politie donderdagmiddag ‘meer dan duizend kilogram’ illegaal vuurwerk aangetroffen. Er is ook 1,5 kilo hennep in beslag genomen. Een 20-jarige Roosendaalse is aangehouden.