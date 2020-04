Vlucht boven Nederland als resultaat en inspiratiebron: ‘We’re still here! Er kan nog zoveel'

BOSSCHENHOOFD - ,,De leukste ideeën ontstaan spontaan”, vertelt Hans Nordsiek. Toen hij beelden zag van kleine vliegtuigen die nu over Schiphol kunnen vliegen, wilde hij ook weer in de cockpit zitten. Hij was niet de enige en voor hij het wist was Celebrate Life geboren. Een vlucht boven Nederland als eresaluut aan de luchtvaart en het leven.

Al 46 jaar is Hans Nordsiek piloot. Waarom? Omdat het zijn passie is. Zoveel is al snel duidelijk wanneer hij het over zijn favoriete onderwerp heeft. ,,Als ik iets met auto’s zou hebben, dan deed ik daar wel meer mee. Maar dat is niet zo. Ik heb iets met vleugeltjes. Vliegen heeft letterlijk een extra dimensie. Als ik in een auto aan mijn stuur trek, gebeurt er niks. Doe ik dat in een vliegtuig ga ik omhoog. Die hoogte geeft je meer perspectief. Op de wereld, maar ook op het leven.”

Dus is het niet zo gek dat ook in deze tijden het hoofd van Nordsiek bij het vliegen is. Toen hij zag dat eenmotorige vliegtuigen boven Schiphol vlogen, wilde hij dat oook beleven. ,,Kort daarop belde een vriend van mij. Hij had het ook gezien en kwam met hetzelfde plan als ik. Daar kwam nog een vriend bij en toen was het dit.”

Mensen missen de grote airshows

En dit is een vlucht boven grote delen van Nederland, met een vertrek vanaf Breda International Airport. ,,Ik krijg as we speak nog verzoeken om op bepaalde plaatsen over te vliegen. Het slaat echt aan. Mensen missen de grote airshows. Dus willen wij zo onze mooie vliegtuigen alsnog laten zien.”

Twee van de drie vliegtuigen die gebruikt worden voor de tocht, zijn opleidingstoestellen uit de Tweede Wereldoorlog. Dat heeft iets symbolisch. ,,Ze zijn al zo oud, maar hebben alles overleefd. Dat willen wij ook uitdragen. Mensen, we’re still here! We moeten de schouders eronder zetten en kijken wat we allemaal nog wel kunnen doen. De maatregelen veranderen het leven op dit moment, maar binnen de grenzen zijn nog veel mogelijkheden. Leef je passie!”

Een groep mensen heeft dat zaterdag in ieder geval gedaan: Hans Nordsiek en zijn vliegende vrienden.