VLP ziet te veel open eindjes in verbouwing Mariadal tot tijdelijk gemeentehuis Roosendaal

Wachtspoor Oudenbosch over drie jaar gesaneerd; Halderber­ge stelt Commissie Spoor in

19:00 OUDENBOSCH - Het saneren van het wachtspoor in Oudenbosch gaat waarschijnlijk in 2022 gebeuren. Dat zei burgemeester Jobke Vonk-Vedder deze week bij de plannen om een Commissie Spoor in te stellen.