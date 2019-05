VLP wil verbod vrachtwagens in Jan Vermeerlaan en Stadsoevers in Roosendaal

Wouwse geranium­markt trekt bezoekers uit hele regio

5 mei WOUW - De Wouwse geraniummarkt op de eerste zondag van mei is al jaren een begrip in de regio. Dat bleek zondag weer, want ondanks het soms wat minder goede weer, stroomden de bezoekers toe en zag je overal mensen met geraniums, vaste planten en bloemstukken.