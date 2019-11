VLP-voorman: fietspad Leemstraat móet gewoon

Uitstel door PFAS is voor wegenonder­houd Halderber­ge geen afstel

23 november OUDENBOSCH - De problematiek rond PFAS of stikstof doet zich ook in de gemeente Halderberge gelden. Groot onderhoud van wegen loopt achterstand op omdat extra grondonderzoek gepleegd moet worden. Bij de financiële bijstelling van de begroting is daarom besloten 755.000 euro te reserveren voor later uit te voeren onderhoud aan wegen.