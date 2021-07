VLP verontwaardigd over deplorabele staat van complex Rimboe: ‘Dit is onverantwoord’

Deze krant berichtte vorige week over de noodkreet die voetbalclub Rimboe deed over het eigen complex. Dat staat namelijk op instorten: kozijnen zijn rot, het plafond lekt en verder is alles flink gedateerd. Actie is nodig, schrijft raadslid Eric de Regt van de VLP in een brief aan het college: ,,Het is onverantwoord om bezoekers aan deze gevaren en risico’s bloot te stellen.’’