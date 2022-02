VLP-plan voor Groot Visdonk is niet meer en komt nooit meer terug: ‘Daar peins ik niet over’

Daarmee is het boek over dit veelbesproken plan eindelijk gesloten. Maar toch... een flink deel van de gemeenteraad vindt dat er met de achterliggende gedachte van het plan - het creëren van nieuwe natuur mét recreatie, educatie en horeca - niet zoveel mis is. De lessen uit dit plan over zaken als communicatie en burgerparticipatie kunnen gebruikt worden in de zoektocht naar een geschikte locatie voor die nieuwe natuur.