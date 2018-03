VLP geeft D66 en PvdA beetje hoop op komst van coffeeshop in Roosendaal

ROOSENDAAL - Als de complete keten van teelt, in- en verkoop van cannabis niet langer illegaal is, valt er met de VLP te praten over de opening van een coffeeshop in Roosendaal. Dat zei VLP-politicus Jos Heeren dinsdagavond tijdens een debat over drugs en veiligheid in een van de zalen van Sieben Recreatie.

De opmerking van Heeren is opmerkelijk aangezien zijn partij tot nu toe fel tegenstander is van nieuwe coffeeshops in de stad. De VVD liet bij monde van Rogier Verhoeven weten niets te wijzigen aan het huidige standpunt van de Roosendaalse liberalen: geen coffeeshop.

Verschuiving

De overige twee deelnemende partijen aan het debat, PvdA en D66, zijn juist fervent voorstander van zo'n shop. Michael Yap (PvdA) was toch blij met de opening van de VLP. ,,Het is een kleine opening, maar wel een verschuiving. Wij weten ook wel dat een coffeeshop niet dé oplossing is voor drugsoverlast, maar op dit moment is de illegale markt in Roosendaal de winnaar van het softdrugssysteem. We mogen de ogen niet sluiten voor de drugsmaffia", aldus de PvdA-lijsttrekker. Zijn collega Alex Raggers van D66 stelde dat drugsgerelateerde overlast zeker daalt als een coffeeshop de deuren opent. ,,In Roosendaal heeft ruim 13 procent van de bevolking te maken met drugsoverlast, in Breda 3 procent. Een stad met coffeeshops. Na de sluiting in 2009 is de straathandel bij ons fors toegenomen. Geloof me, dat wordt minder als er weer een plek is waar volwassenen op een legale manier aan hun wiet kunnen komen."

Quote Het mooiste is als er een coffeeshop komt waar ook ruimte is om gebruikers te wijzen op de risico's Charles Dorpmans, Novadic-Kentron

Ook aanwezige drugsdeskundigen Nicole Maalsté van onderzoeksbureau Acces Interdit, Charles Dorpmans van Novadic-Kentron en Dimitri Breeuwer van Stichting CannaWijzer pleiten voor een terugkeer van de coffeeshop. ,,Het mooiste is als er een shop komt waarin ook letterlijk ruimte wordt gemaakt voor preventie. Want drugs gebruiken is nooit goed, laat ik daar helder over zijn. Het tast je hersens aan, dat is keihard bewezen. Als er in een goed opgetuigd preventie-apparaat in zo'n shop is, heb je volgens mij een fantastisch model in handen. Want behoefte aan drugs zal er altijd zijn, het gaat erom hoe je ermee om gaat. Dat mensen er normaal met elkaar over kunnen praten en dat er goede voorlichting wordt gegeven over de risico's", aldus Dorpmans.

Medicinale cannabis

VVD'er Verhoeven liet zich toch niet overtuigen. Het enige wat hij wel wil, is dat er wordt gekeken naar een legaal verkooppunt voor medicinale cannabis. ,,Het zou fijn zijn als dat product niet in een coffeeshop, maar via een apotheek of gemeentelijk verkooppunt."

Vanuit de zaal kwam de opmerking van Remco van den Beemd, uitbater van graffitihal The Loods, dat sinds deze loods is geopend er minder illegale graffiti wordt gespoten in de stad. ,,We zijn nu drie jaar bezig en zien echt een afname. Een deel is nu bij ons onder dak, dat scheelt een hoop. Ik denk dat je hetzelfde effect krijgt bij een coffeeshop: minder overlast", aldus Van den Beemd.