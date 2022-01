VLP en Roosendaalse Lijst: ‘Schroef minimale woonoppervlakte in centrum terug’

Komen er appartemen­ten in dit voormalige ABN AM­RO-kan­toor?

ROOSENDAAL - Het voormalige ABN AMRO-kantoor op de hoek van de Markt en de Hendrik Gerard Dirckxstraat wordt mogelijk een appartementencomplex. Projectontwikkelaar BVR uit Roosendaal heeft het gebouw onlangs gekocht en is met de gemeente in gesprek over de plannen.

17 december