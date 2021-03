Vlietweg hoopt op steun Roosendaalse raad in strijd tegen 380kV-tracé

Op korte termijn hopen ze dat het gemeentebestuur een zienswijze (bezwaarschrift) indient tegen het tracé dat nu wordt voorgesteld.

Uitnodiging

Om dat te bereiken heeft de Bewonersgroep Vlietweg alle politieke partijen uitgenodigd om zich aan de Vlietweg te laten informeren over de plannen van het ministerie van Economische Zaken en TenneT. Tot op heden hebben alleen PvdA en ChristenUnie de uitnodiging aanvaard.



Deze twee fracties hebben ook vragen gesteld aan het college van B en W. Opvallend is dat wethouder Toine Theunis (Roosendaalse Lijst) in de antwoorden herhaaldelijk opmerkt dat er al jaren goed overleg wordt gevoerd met de bewoners. Maar namens de bewonersgroep zegt John Bressers: ,,We zijn al jaren bezig met de 380 kV-lijn en hebben nog nooit iets van de gemeente Roosendaal gehoord. Nul komma nul. Helemaal niks.”

Tracé

De nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Rilland, via Bergen op Zoom. Roosendaal, Moerdijk en Geertruidenberg naar Tilburg is nodig omdat de vraag naar elektriciteit blijft stijgen. Er wordt al tien jaar over gepraat en het streven nu is dat de leiding in 2030 in gebruik kan worden genomen. Inmiddels ligt er een ontwerp voor een definitief tracé.

Kassen van Damsigt

Het oorspronkelijke tracé vanuit de richting Bergen zou ter hoogte van De Stok naar het noorden afbuigen om met een wijde boog bij de afslag Oud Gastel-Borchwerf in de A17 weer verder parallel langs de snelweg te lopen. Plotseling kwam er begin 2018 een nieuw tracé in beeld: vanuit de richting Bergen vlak voor de kassen van Damsigt naar het oosten, richting Vlietweg.

Alternatief

Dat zou de buurtschap langs de vliet keihard treffen. Ondanks dat er veel groen werd beloofd zou hun leefomgeving voorgoed veranderen met de 65 meter hoge elektriciteitspalen in de buurt. ,,We bedachten een alternatief. Vanuit de richting Bergen vóór de Noordstraat afbuigen naar de A17. Over de weg heen en dan parallel langs de A17 naar het noorden", legt Bressers uit.

Afgewezen

Hoewel dit alternatief op minder problemen zou stuiten, is het afgewezen. De bewonersgroep Vlietweg zit nog steeds op de motivatie van deze afwijzing te wachten. ,,We zitten al tien jaar in onzekerheid", zegt buurtbewoner Goof Hagens. De hoop van de Vlietweg is nu op de lokale politiek gevestigd.