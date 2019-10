Vlietpark Roosendaal: ‘Kunstbeleving krijgt een prominente plek’

,, The Loods blijft behouden. Want kunstbeleving krijgt een prominente plek in Vlietpark", zegt wethouder Toine Theunis. Remco van den Beemd is van The Loods én ambassadeur van Stadsoevers: ,,We zitten dichtbij het treinstation en dichtbij de stad. Dat is gewoon ideaal”. Van den Beemd is ook betrokken bij de plannen van de wethouder. ,, We zijn inderdaad al in gesprek met Theunis”.