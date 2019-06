Vliegveld Seppe voortaan ook internationaal bekend als Breda International Airport

Luchthavenmeester Jan Voeten laat weten dat sinds 20 juni de naam Hoeven/Seppe is gewijzigd in Breda/Seppe. ,,In internationale publicaties via de luchtverkeersleidingen werd nog altijd de combinatie Hoeven als gemeentenaam met Seppe gebruikt. Feitelijk al sinds 1997 onjuist, want toen is bij de gemeentelijke herindeling de naam Halderberge ontstaan. Het had toen als Halderberge/Seppe moeten worden.‘’