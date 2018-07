Vliegveld Seppe steeds vaker terrein voor grote evenementen

BOSSCHENHOOFD - Het weekend staat voor de deur. Weer heeft Breda Airport/vliegveld Seppe een publiekstrekker van jewelste in huis en weer is een weghelft van de A58 afgesloten.

Steeds vaker legt de kleine luchthaven tussen Bosschenhoofd en de A58 het vliegverkeer in de weekeinden stil en wordt het terrein voor evenementen gebruikt. Was dat vorige week nog het Daylight-festival, zaterdag komen 's lands beste rallyrijders naar de start- en landingsbaan voor de GTC rally, in de volksmond de 'Nacht van Achtmaal' geheten. Die 'Nacht' is trouwens weer terug in de klassementsproeven opgenomen.

Jaar voorbereiding

Maar het kloppende hart van het evenement ligt op Breda Airport. De organisatie ruilt manege De Goubergh als hoofdkwartier voor de rally in voor Seppe. De supercars sprint wedstrijden zijn zaterdag van 10 tot 13 uur. De rallyrijders scheuren nog zes uur langer over de strook asfalt. Adjunct-directeur Monique Beks zegt dat haar team samen met de rally-organisatie klaar staat om de rallyrijders en de naar verwachting 10.000 bezoekers te ontvangen. ,,Ruim een jaar voorbereiding is gestoken in het naar het vliegveld halen van de GTC-rally. Alle risico's zijn in kaart gebracht, milieuvoorschriften nagelopen. We hebben natuurlijk al wel ervaring met evenementen als Classic Cars and Aeroplanes en Daylight, maar dit is nog grootser.''

Drukker

De weekend-afsluiting van de A58 had de organisatie niet zien aankomen. ,,Ook daar zijn we in overleg met wegbeheerders en overheidsinstanties aan uitgekomen'', aldus Beks, ,,De omleidingsroutes zijn gelijk aan vorig weekeinde met Daylight. Borden en verkeersregelaars verwijzen naar de parkeerweide aan de Oude Bredasepostbaan. Dat is goed gegaan. Het wordt weliswaar drukker, maar we verwachten geen problemen.''

Opbouw

Rally-frontman John Elst kan niet wachten om met de opbouw te beginnen. ,,Dit is wat we altijd gewild hebben, een prachtige internationale locatie met een perfecte uitstraling voor onze rally.'' Toch moet ook hij tot vrijdagavond 20 uur wachten, want vliegen blijft hoofdzaak op Seppe. Beks: ,,Zulke regio-overstijgende evenementen dragen zeker bij aan een grotere naamsbekendheid van zowel de luchthaven als de gemeente Halderberge, maar we bieden in eerste aanleg faciliteiten aan piloten. We bekijken het van jaar tot jaar.''

Zaterdag draait het echter om de piloten op de weg. De coereurs verplaatsen zich als normale weggebruikers van de ene klassementsproef naar de andere. Daar is de A58 niet bij nodig. Beks verwacht geen grote verkeershinder op de openbare weg. ,,De echte fans zullen beslist de klassementsproeven afrijden, daar is rekening mee gehouden in het verkeersplan.''