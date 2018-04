Vliegveld Bosschenhoofd breidt drive in cinema uit naar drie avonden

,,Het concept sloeg aan. Met 120 auto's waren we bij de première met Grease uitverkocht'', zegt marketing medewerker Roan van Overveld van de Bosschenhoofdse luchthaven. Toen draaide de film in oktober en was het vroeg donker. Nu beginnen de filmvertoningen pas om 22.00 uur. Twee uur eerder wordt alle vliegverkeer 'aan de ketting' gelegd.

Vanaf 21.00 uur kunnen de auto's inparkeren voor het megascherm. Ook nu geldt een maximum van 120 auto's. Kaartjes kosten 32,50 euro per auto. Van Overveld: ,,Voor die prijs kunnen vier mensen meekijken. Het geluid wordt via een radiofrequentie overgezet op de autoradio. Bij wie dat niet lukt, hebben we eventueel headsets beschikbaar.''

Als het slecht weer is verschuift het evenement naar een andere datum dit jaar. Op Hemelvaartsdag draait Dirty Dancing in de hoop het enthousiaste Grease-publiek van vorig jaar terug te halen. Op vrijdag 10 mei werkt het vliegveldpersoneel samen met de organisatie van de Borderrun. ,,Zij rijden allemaal in luxe wagens. Lamborghini's bijvoorbeeld. Daar kun je met je gewone auto tussen staan en intussen kijkend naar Fast and Furious, met soortgelijke exclusieve auto's.'' Op zaterdag draait Top Gun. ,,Een echte vliegtuigenfilm. Vonden we wel toepasselijk.''