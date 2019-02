Vliegtuigen en konijnen opzij: de Airport Run komt eraan

Speelterrein

,,Het past bovendien in onze visie om steeds meer op te trekken met onze buren uit Bosschenhoofd en Rucphen‘’, aldus Voeten, ,,Ik zeg altijd: twaalf uur op een dag is het vliegveld aan de vliegtuigen, de andere twaalf is het een speelterrein voor de konijnen. Dan kunnen we er evengoed voor de mens een leuk evenemententerrein van maken.‘’

Sportieve publiek

De Airshows stonden het dichtst bij de het vliegveld. Later kwamen daar Classic Cars en Planes, het Daylight Festival, de Nacht van Achtmaal-rally en de drive-in cinema's bij. Om ook het sportieve publiek aan zich te binden, werd in de werkgroep Seppe 70 het idee van een Breda Airport Run aangeboord. ,,Op dat moment kwamen wij om de hoek kijken‘’, zegt Arjan Laseroms. Met zijn Team Midsummerrun organiseert hij al zes jaar een stratenloop in Bosschenhoofd. De loopwedstrijd was eerste gekoppeld aan de Midzomerfeesten, maar week een paar jaar later uit naar oktober. Inmiddels is ook de naam veranderd in Rondje Seppe, omdat het in oktober nu eenmaal geen midzomer meer is.