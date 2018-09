Vliegende start voor Europees getinte Cultuurmaand Halderberge

Aan het begin van een maand vol kunst en cultuur en ook nog eens een mogelijke rondgang langs vele Halderbergse monumenten, wordt door de wethouder steevast een toneelstukje opgevoerd. Vrijdag was het decor de luchthaven, die Halderberge rijk is. Breda Airport voor de buitenwereld, vliegveld Seppe als Halderbergenaren onder elkaar zijn.

Zonnebril

Wierikx was in pilotenpak en dito zonnebril samen met zijn charmante stewardess Charlotte Maas uit het vliegtuigje gestapt. Of hij echt achter de stuurknuppel had gezeten, konden in de hangar wachtende leerlingen van basisschool 't Bossche Hart niet goed zien. Aan de verhalen te horen had ie zo'n beetje alle Europese landen aangedaan met als laatste tussenstop de Sint Pieter in Rome. ,,Ook daar heb ik even de Halderbergse monumentenvlag op de koepel geprikt. Zodat weten ze in het Vaticaan meteen waar onze Sint Pieter, oftewel de basiliek staat.''

Edelsmeden

'In Europa' is niet alleen het thema van de landelijke Open Monumentendag, ook de Cultuurmaand Halderberge is hier en daar aan Europa gelinkt. Zo was de Mastboom-dynastie niet alleen thuis in Oud Gastel, Europa was ook een deel van hun leefwereld. Details van het interieur van het Mastboomhuis herineren daar nog aan. In het Arboretum laten dit weekeinde Belgische edelsmeden hun werk zien. De Kunsthal Oudenbosch maakt plaats voor nog een Belg: beelhouwer Guy Timmerman.

In het Natuurhistorisch Volkenkundig Museum blijft het niet bij opgezette dieren of archeologisch vondsten uit Europa alleen. De broeders van Saint Louis brachten destijds museumstukken vanuit de hele wereld naar Oudenbosch. In dorpsmuseum de Drie Snoeken ligt het accent op de Cisterciënzers en Europa. De kloosterode strekte zich destijds uit over het hele continent en daar richt de tentoonstelling zich op. Het Vliegend Museum toont aan de hand van luchtfoto's het 'Europa van boven'.

Kiekjes hadden piloot Hans en stewardess Charlotte ook overal gemaakt. De kinderen van de Bosschenhoofdse school moesten raden waar de plaatjes geschoten waren. Toren van Pisa, Eiffeltoren, Buckingham Palace maar ook Sagrada Familia. De jeugd van tegenwoordig verras je niet meer met afbeeldingen ver van huis. Maar voor een ochtendje rondkijken bij oude vliegtuigen in het Vliegend Museum in plaats van in de schoolbanken, waren de leerlingen best te porren.

Jubileumsprong

Terwijl naast het museum de eerste parachutisten van de 70-jarige ENPC zich gereed maakten voor een eerste jubileumsprong, keken de kinderen toe hoe wethouder Hans Wierikx samen met museumvoorzitter Hans van Arkel de vlaggen in top brachten. Het was tevens de aftrap voor de Open Monumenten klassendag. In alle dorpen zetten musea en bijzondere gebouwen de deuren open voor de groepen 7/8 van de Halderbergse basisscholen. Onder het mom van 'erfgoed en cultuur is van ons allemaal' heeft iedereen dit weekeinde de mogelijkheid de collecties of interieuren gratis te bewonderen.

De Cultuurmaand Halderberge puilt uit van de activiteiten. In de brochure staan ze alle tachtig op een rij. Alleen al in het openingsweekeinde kwamen vorig jaar 4000 bezoekers naar de culturele uitspattingen, musea en monumentale panden. Wethouder Wierikx dankte naast de vrijwillgers van de het Vliegend Museum ook de leden van de werkgroep Cultuurmaand, Nelleke van Aken, Anky Brouwers en Charlotte Maas.