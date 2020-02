Vleugje nostalgie bij nieuw TMC-onderwijs op Markland College

OUDENBOSCH - Wie in Oudenbosch de afkorting TMC ziet, denkt aan het Thomas More College. De middelbare school veranderde in 1996 de naam in Markland College, woensdag keerde ‘TMC’ weer terug aan de Pagnevaartweg.

De letters zijn een nostalgische knipoog naar de oude naam van de school en de Britse humanist als naamgever. ,,Ze staan in dit geval voor Taal, Maatschappij en Cultuur‘’, leggen teamleider vwo/havo Johan Vervaart en docent geschiedenis Rob Mendes. Zij trekken de kar van deze ‘alpha-variant op het Technasium’.

Eerste en tweedejaars

Is het Technasium een profielkeuzevak voor onderzoek en ontwerpen (O&O), dan is TMC dat voor taal, maatschappijleer en cultuur. ,,Alleen is het Technasium landelijk uitgerold en haakten we later als Markland College aan. Voor TMC moesten we de voorbije jaren de projecten eerst zelf uitschrijven‘’, aldus Vervaart. ,,Nu nog voor de eerste en tweedejaars, volgend jaar komen daar ook de derdejaars bij.‘’

Arm en rijk

Collega Mendes noemt wat voorbeelden van TMC. ,,We werken aan het project ‘arm en rijk’. Daar komt een stukje geschiedenis over ontwikkelingshulp bij kijken, we ondezoeken de armoede in Nederland en er is een gastcollege van een vertegenwoordiger van Terre des Hommes.’’

Dat is meteen de aanzet tot de Paasmarkt, waar de leerlingen zich inspannen om geld in te zamelen voor dit goede doel. Vier projecten per jaar, wekelijks volgen de leerlingen vier lesuren. Een kruisbestuiving van vakken als geschiedenis, aardrijkskunde, levensbeschouwing, taal en beeldende vorming.

Onderzoeken, doorzetten, plannen, presenteren en zelfstandig werken. Het zijn de sleutelwoorden van zowel O&O als TMC.