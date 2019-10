Vleermuizen vertragen de renovatie van het Roosendaalse stadskantoor

Verkeerd logo op nieuw Bevrij­dings­mo­nu­ment­je in Zegge

14:53 ZEGGE - Een Bevrijdingsherdenking met een smetje, morgen in Zegge. De initiatiefnemers van het nieuwe monumentje aan de Onze Lieve Vrouwestraat erkennen dat er iets mis ging met een van de gegraveerde afbeeldingen. Het logo bleek niet correct en is nu in haast even met verf aangepast.