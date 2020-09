Vleermuizen gevlogen: Roosendaal mag éindelijk het stadskantoor aan gaan pakken

Vanmiddag verscheen op Omroep Brabant een artikel, waarin wordt gesuggereerd dat Roosendaal zonder toestemming van de provincie zou zijn gestart met de sloop van de buitenkant van het stadskantoor. Dat bericht blijkt onjuist: de provincie heeft de ontheffing eind vorige week al verleend. Een provinciewoordvoerder erkent tegenover deze krant dat er een fout is gemaakt in de communicatie daarover aan de pers.

De gemeente Roosendaal reageert bij monde van woordvoerder Pieter Thielen ook geërgerd op de berichtgeving van de publieke regio-omroep. ,,Wij wisten natuurlijk ook al lang dat we die ontheffing binnen hebben, maar ze hebben een artikel geplaatst zonder onze reactie daarover. Dat is wel apart: we zijn hier al meer dan een jaar mee bezig, maar dan zouden we in de laatste twee weken ineens alsnóg ons eigen plan hebben getrokken? Dat zou erg raar zijn.”

Quote Deze werkzaamhe­den hadden we ook mogen uitvoeren zónder die ontheffing Pieter Thielen, gemeentewoordvoerder

Bezorgde reacties

De afgelopen weken kwam daarover ook van burgers een aantal bezorgde reacties binnen in Den Bosch, bevestigt de provincie. Het viel meerdere mensen op dat al aan de buitenkant van het gemeentehuis werd gewerkt, terwijl daar nou juist de vleermuizen zouden zitten.

Thielen ontkent dat. ,,Deze werkzaamheden hadden we ook mogen uitvoeren zónder die ontheffing, want de vleermuizen zouden aan de andere kant van het gebouw hebben gezeten.” Ook de provincie bevestigt dat Roosendaal hoe dan ook aan delen van de buitenkant van het stadskantoor had mogen werken, als de vleermuizen maar niet gestoord zouden worden.

Geen tijdswinst

Inmiddels is dat dus ook geen issue meer; de beestjes zijn gevlogen. Bovendien is niet helemaal duidelijk of ze ooit überhaupt in de muren van het gemeentehuis hebben gezeten, of toch in een boom in de buurt. De gemeente diende in juni al een stapel rapporten in bij de provincie die dat zouden aantonen, maar de beoordeling liet even op zich wachten. Lang leek het erop dat Roosendaal tot half oktober - ná het vleermuizenseizoen - zou moeten wachten met verdere werkzaamheden aan het pand.

Het verlenen van de ontheffing levert desondanks geen voorsprong in de planning op. ,,We hadden er namelijk keurig rekening mee gehouden dat er tot oktober niet zou worden gewerkt aan het deel waar de vleermuizen zouden zitten. Dus dit levert geen tijdswinst op”, zegt Thielen. ,,Maar we zijn er natuurlijk wél erg blij mee dat er nu duidelijkheid is.”