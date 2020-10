Vlammenzee op Amethistdijk in Roosendaal: vier auto's en boom beschadigd bij brand

Jongeren­raad: ‘Wat voor studenten­stad wil Roosendaal nou eigenlijk zijn?’

27 september ROOSENDAAL - Als Roosendaal zich écht wil profileren als nieuwe de studentenstad van West-Brabant, zullen er snel duidelijke keuze gemaakt moeten worden over wat de stad dan precies wil. Wil de stad een kopie worden van bijvoorbeeld Breda of Tilburg, of wil het zich op een andere manier onderscheiden? Daar moet eens goed over nagedacht worden.