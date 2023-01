Vlakbij woning geparkeerde auto brandt uit in Roosendaal

Eerste klasse B Kruisland trekt drie punten over de streep in 27 minuten durend inhaalduel: 'Dit was nog een zware dobber’

Kruisland heeft dinsdagavond het inhaalduel gewonnen van FC Eindhoven AV: 3-2. Het duel werd eerder in november al voor een groot gedeelte gespeeld, maar uiteindelijk na een uur gestaakt doordat de grensrechter onwel was geworden. ,,We hebben heel veel energie in die 27 minuten moeten leggen.”

17 januari