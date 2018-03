Vlag in top bij Roosendaalse scholen

INTERVIEW BJÖRN ROMMENS 'Een Roosendaalse in­tro­duc­tie­week? Waarom niet?'

10:18 ROOSENDAAL - Hij is 'niet van hier', moet nog weleens op de kaart zoeken naar bepaalde straten in Roosendaal. Maar als kersverse voorzitter van de Roosendaalse Jongerenraad heeft Björn Rommens (24) genoeg plannen voor 'zijn' stad. Over zaken als wonen, onderwijs, maar ook over politiek gevoelige thema's als een gemeentelijke coffeeshop.