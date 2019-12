Visionair fysiotherapeut Van Zuilichem uit Oud Gastel liep graag voorop

Zijn afscheid gaat gepaard met een receptie in 't Veerhuis, de plek waar hij in 1976 zijn eerste praktijk had. Fysiotherapie stond nog in de kinderschoenen toen de slagerszoon uit 's Gravenmoer samen met zijn vrouw Nelleke in Oud Gastel begon. ,,Bijna twintig jaar later konden we het voormalige politiebureau betrekken. We konden ons geen betere beveiliging wensen.‘’