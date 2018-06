Visdonktunneltje toch een maand afgesloten in Roosendaal

Knallen gehoord in Roosendaal: 'Geen schietpar­tij'

15:45 ROOSENDAAL - Mensen in en rond de Abel Tasmanstraat in Roosendaal belden woensdagmiddag verontrust met de politie, omdat ze dachten dat er in de straat was geschoten. De politie heeft dat onderzocht, maar vond daarvoor geen bewijs.